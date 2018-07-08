Şantajcı fenomen yandı

Türkıye'de son yıllarda hızla artan sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri bir tehlikenin de kapılarını araladı. Instagram, Facebook, Youtube, Twitter ve Blog gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına ulaşan ve influencer olarak adlandırılan bazı fenomenler, şirketlere karşı karalama kampanyası yaparak sosyal medya kanalını tehdit aracı olarak kullanmaya başladı.
TÜRSAB İFŞA EDECEK
Moda-güzellikten turizme, yemeiçmeden teknolojiye kadar her sektörde boy göstermeye başlayan fenomenlerin bazı şirketlerin kapılarını çalıp reklam talep ettiğini, vermeyen firmalara önce şantaj ardından da karalama kampanyası yürüttüğü öğrenildi. Tamamen ticari kazanç amaçlı yapılan karalama kampanyaları sektör oyuncularına da "yeter artık!" dedirtti. Modagüzellik sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar, kendini fenomen olarak tanıtan bloggerlara karşı dava açtı. Turizmde de bu tür şikayetlerin artması üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) devreye girdi. Acentelerden gelen şikayetler üzerine TÜRSAB avukatları şantajcı fenomenlere karşı dava açmak için çalışma başlattı. Yapılacak olan incelemelerin ardından art niyetli fenomenleri sayfasında da ifşa edecek olan birlik, hukuki mücadelenin yanı sıra konuyu ilgili bakanlıklara da taşıyacak.
DENETİM YOK
Pazar büyüklüğü 30 milyon lirayı aşan ve her yıl ortalama yüzde 40 büyüyen sosyal medya tanıtım ve pazarlama sektörün karşı hali hazırda bir denetim ve yaptırım mekanizması bulunmuyor. Bu alanda devletin vergi kaybının 6 milyon TL'yi aştığı belirtilirken, ticari kazanç sağlanan bu sektörde acilen bir yasa çalışması gerektiği vurgulanıyor. Hızla büyüyen bu sektörde bir denetim mekanizmasının olmaması halinde, şantajcı fenomenlerin yürüttüğü karalama kampanyaları nedeniyle bazı şirketlerin batma noktasına gelebileceği, konuya acilen müdahale edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Betül ALAKENT
TÜRSAB İFŞA EDECEK
Moda-güzellikten turizme, yemeiçmeden teknolojiye kadar her sektörde boy göstermeye başlayan fenomenlerin bazı şirketlerin kapılarını çalıp reklam talep ettiğini, vermeyen firmalara önce şantaj ardından da karalama kampanyası yürüttüğü öğrenildi. Tamamen ticari kazanç amaçlı yapılan karalama kampanyaları sektör oyuncularına da "yeter artık!" dedirtti. Modagüzellik sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar, kendini fenomen olarak tanıtan bloggerlara karşı dava açtı. Turizmde de bu tür şikayetlerin artması üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) devreye girdi. Acentelerden gelen şikayetler üzerine TÜRSAB avukatları şantajcı fenomenlere karşı dava açmak için çalışma başlattı. Yapılacak olan incelemelerin ardından art niyetli fenomenleri sayfasında da ifşa edecek olan birlik, hukuki mücadelenin yanı sıra konuyu ilgili bakanlıklara da taşıyacak.
DENETİM YOK
Pazar büyüklüğü 30 milyon lirayı aşan ve her yıl ortalama yüzde 40 büyüyen sosyal medya tanıtım ve pazarlama sektörün karşı hali hazırda bir denetim ve yaptırım mekanizması bulunmuyor. Bu alanda devletin vergi kaybının 6 milyon TL'yi aştığı belirtilirken, ticari kazanç sağlanan bu sektörde acilen bir yasa çalışması gerektiği vurgulanıyor. Hızla büyüyen bu sektörde bir denetim mekanizmasının olmaması halinde, şantajcı fenomenlerin yürüttüğü karalama kampanyaları nedeniyle bazı şirketlerin batma noktasına gelebileceği, konuya acilen müdahale edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Betül ALAKENT
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