Sapık adam, küçük çocuğu taciz etti. Mide bulandıran olay dün Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre Paşatarlası Halk Plajı'nda gezinen Mahmut Ç. (42) 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz etti. Neye uğradığını şaşıran çocuk ise şoka girdi. Bağırarak yardım istedi. Çığlıkları işiten vatandaşlar ise yakaladıkları sapığa tekme tokat girişti. Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı da durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Mahmut Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden aldı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra da tutuklandı. Görgü tanıklarından emekli öğretmen Ali Çakmak, "Bu kişi, erkek çocuğuna sarılıp, okşuyordu. Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak, buna rağmen çocuğu taciz etti. Çocuk rahatsız olup, bağırarak yardım isteyince, kaçmaya çalıştı. Ancak, çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp, dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor" diye konuştu.
Plaj sapığı
Bodrum’da Mahmut Ç. halk plajına girdi. 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen sapık, cezaevine gönderildi!
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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