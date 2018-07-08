Oto-tokat!

Dolandırıcılar 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Akılalmaz olay bir süre önce İstanbul'da gerçekleşti. Doktor H.K. hayalini kurduğu evini satın alabilmek için Mercedes marka Suv model arabasını 318 bin TL bedelle internete ilan verdi. Kendini oto galerici olarak tanıtan Metin isimli kişi ise doktoru arayıp, aracı almak istediğini söyledi. Doktoru, Bağcılar'da bulunan İstoç Oto Center'deki bir araba galerisine davet etti. Bir süre sonra ikili, bu adreste bir araya geldi. Araba galerisinin sahibi olduğunu belirten Nihat ve Mesut Oktay, 318 bin TL ile satışa çıkan aracı 1 TL bile pazarlık yapmadan almayı kabul etti. Taraflar Bakırköy 34. Noterliği'ne gitti. Ancak bu sırada doktor acilen hastaneye gitti. Satış için de imza verdi. Galericiler de parayı havala yapacaklarını söyledi. Ancak para gelmedi.Dolandırılan doktor ikiliyi şikayet etti.
OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK
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