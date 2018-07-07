Yolun sonu!

Sentetik uyuşturucu 'bonzai' yine korkunç yüzünü gösterdi. Komaya giren genç adam yaşamını yitirdi. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 3 genç 'bonzai' içti. 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi arkadaşlarının cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ekipler F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sırt üstü yatırılan F.O.'nun kalbinin durduğu öğrenildi. Genç adam tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Sırt üstü yatırılan F.O.'nun kalbinin durduğu öğrenildi. Genç adam tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.