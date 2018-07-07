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Yolun sonu!

Beşiktaş’ta ‘bonzai’ içen genç adam hayatını kaybetti. Arkadaşları, üzerindeki parayı alıp yoluna devam etti...

Yolun sonu!
Sentetik 'bonzai' yine korkunç yüzünü gösterdi. Komaya giren genç adam yaşamını yitirdi. Olay dün Beşiktaş'ta meydana geldi. 3 genç 'bonzai' içti. 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi arkadaşlarının cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ekipler F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı.



Sırt üstü yatırılan F.O.'nun kalbinin durduğu öğrenildi. Genç adam tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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