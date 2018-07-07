Dünyanın en zengin genç kızları sosyal medyayı kullanmaya başladı, ortalık karıştı. Lisa Danielle, Lauren Bullen, Nicola Easterby, Belen Hostalet, Jennifer Tuffen ve Nataly Osmann gibi milyarderlerin kızları şatafatlı hayatlarıyla tüm gözlerin odak noktası oldu. Sidney, Bali, New York, Maldivler, Afrika ülkeleri, Paris gibi noktalarda adeta su gibi para akıtan zengin güzellerin sık sık Türkiye'ye gelmesi de dikkat çekti. Paylaştıkları fotoğraflarla "Bu insanlar hangi dünyada yaşıyor" dedirten güzellerin hayatları ise en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yok böyle lüks
Dünyanın en zengin kızları Istagram üzerinden yarışa başladı. Lüks hayatları görenlerin ağzı açık kaldı
Dünyanın en zengin genç kızları sosyal medyayı kullanmaya başladı, ortalık karıştı. Lisa Danielle, Lauren Bullen, Nicola Easterby, Belen Hostalet, Jennifer Tuffen ve Nataly Osmann gibi milyarderlerin kızları şatafatlı hayatlarıyla tüm gözlerin odak noktası oldu. Sidney, Bali, New York, Maldivler, Afrika ülkeleri, Paris gibi noktalarda adeta su gibi para akıtan zengin güzellerin sık sık Türkiye'ye gelmesi de dikkat çekti. Paylaştıkları fotoğraflarla "Bu insanlar hangi dünyada yaşıyor" dedirten güzellerin hayatları ise en çok konuşulan konular arasına girdi.
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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