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Satırlı sitem

’da bir grup, kendilerini siteye almayan güvenliğe satırla saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Satırlı sitem
Şehir eşkıyaları lüks siteye giremeyince dehşet saçtı. Olay dün Küçükçekmece'de yaşandı. Bir grup, lüks siteye girmek istedi. Güvenlik görevlileri, kime geldiklerini sordu. Cevap veremeyen gençleri içeri almadı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bölgeden ayrılan magandalar bir süre sonra geri döndü. Öfkeli grup, görevlilere tekme, tokat ve satırla saldırdı. Bu sırada polis geldi. Kavga bitti, şüpheliler gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahıslar siteye geliyor. Ardından güvenlik görevlisine saldırıyor. Şüpheli elindeki satırı çıkarıyor ve güvenlik görevlisine saldırıyor. Bu sırada polis de belindeki silahı çıkarıyor.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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