Paraları saça saça kaçtı

Bayramiç'te, motosiklet satışı yapılan iş yerine giren hırsız, çelik kasadaki 1000 TL'yi çaldı. Çalışanlar, hırsızı yakalamak için hemen peşinden koşmaya başladı. Yakalanacağını anlayan hırsız, çaldığı paralardan 10 ve 20 TL'lik bankonotlardan oluşan toplam 200 TL'yi havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar, paraları toplamaya başlayınca da izini kaybettirdi.