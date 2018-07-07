Havuz temizlerken akıma kapılan genç adam yaşamını yitirdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Bir villanın havuz temizliğini yapan Mehmet Karacık (25), yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı. Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattıyla temas etti. Akıma kapılan Mehmet Karaçık ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karaçık, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mehmet Karaçık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nişanlı olan Karaçık'ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.
Ölümcül bakım
Antalya’da bir villanın havuzunda temizlik yapan Mehmet Karaçık’ın kullandığı süpürge yüksek gerilim hattında temas etti. Genç adam feci şekilde hayatını kaybetti
Etiketler: adli tıp , Antalya , Mehmet Karaçık
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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