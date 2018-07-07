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Ölümcül bakım

’da bir villanın havuzunda temizlik yapan ’ın kullandığı süpürge yüksek gerilim hattında temas etti. Genç adam feci şekilde hayatını kaybetti

Ölümcül bakım
Havuz temizlerken akıma kapılan genç adam yaşamını yitirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Bir villanın havuz temizliğini yapan Mehmet Karacık (25), yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı. Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattıyla temas etti. Akıma kapılan Mehmet Karaçık ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karaçık, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 'ın cenazesi otopsi için Antalya Kurumu'na gönderildi. Nişanlı olan Karaçık'ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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