Dünyaca ünlü moda markası Dior'un geçen kış hazırladığı koleksiyonu, Romanya'nın Bihor kasabasındaki yerel kıyafetler çıktı. Tanesi 30 bin Euro'ya (160 bin TL) satılan kıyafetler ise Bihor halkını isyan ettirdi. Ünlü markanın kendi yöresel kıyafetleri üzerinden milyonlar kazanmasına tepki gösteren halk mahkemeye gitti. Bihor halkı ayrıca Dior'un ortalama 30 bin Euro'ya sattığı kıyafetleri kendi köylerinde 100 Euro'ya alınabileceğini söyledi.
Ne ‘Dior’sun!
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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