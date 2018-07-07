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Foto-son

Foto-son
Seyahat ettikleri yerlerde yaşadıkları maceraları görüntüleyerek YouTube'da yayınlayan High On Life grubunun üyeleri Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Shannon Şelalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi. Polis, 3 maceraperestin şelalenin döküldüğü yerde yüzerken kontrolü kaybederek 30 metreden düştüğünü söyledi. High On Life grubunun YouTube'de 1,1 milyon takipçisi ve 500 binden fazla abonesi bulunuyor.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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