Varis, özellikle kadınların canını sıkıyor. Yazın gelmesiyle bu durum daha da çekilmez bir hal alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, fazla kiloların varise neden olduğunu vurguluyor. "Damarla ilgili yaşanan en genel sorun kılcal damar çatlaması ve varistir. Varis genellikle bacaklarda görülen bir damar hastalığıdır. Bacakta bulunan toplardamarlar vücuttaki kirli kanı temizlemek için kalbe ulaştırır" bilgisini veriyor. Hareketsizliğin de varise davetiye çıkarttığını belirten Dr. Tezel, sözlerine şöyle devam ediyor: "Varis neden olur? sorusunun en bilinen cevabı ise uzun saatler boyunca ayakta hareketsiz beklemek, genetik özellikler ve fazla kilolardır. Varis hastalığı bulunanlar bacaklarında ağrı ve acıma hissini sıklıkla yaşar. Bacaklarını yukarı doğru uzatarak dinlenme ihtiyacı hissederler. Erken teşhisle fark edildiğin varisleri engellemek için varis çorabı kullanılır."
Fazla kilo varis sebebi
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.