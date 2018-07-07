Havaların ısınmasıyla birlikte, orman yangınları da sıklaştı. Dün Antalya Manavgat'taki Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 28 arazöz, 3 dozer, çok sayıda orman işçisinin 3.5 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Ciğerimiz yandı
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.