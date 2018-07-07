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Ciğerimiz yandı

Ciğerimiz yandı
Havaların ısınmasıyla birlikte, orman ları da sıklaştı. Dün Manavgat'taki Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 28 arazöz, 3 dozer, çok sayıda orman işçisinin 3.5 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.


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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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