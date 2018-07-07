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Bisiklet turu kanlı bitti

Bisiklet turu kanlı bitti
Tekirdağ Saray'da, A.Ö. yönetimindeki otomobil, Trakya Gelişim Voleybol takımı oyuncusu 17 yaşındaki Beyza Adalı'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletin parçalara ayrıldığı kazada Adalı, havaya fırlayarak önce otomobilin camına sonra yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye getirildiğinde kalbi duran ve doktorların yoğun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen genç kız Çerkezköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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