Biber ye gençleş

Yıllara meydan okuyacak güzelliğin sırrı, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sağlıksız ve kötü beslenmenin bütün vücudu etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden olduğunu vurguluyor. Pürüzsüz, kırışıksız bir cilt için mutlaka lifli gıdalara ağırlık verilmesini söylüyor. Gençlik veren yiyecekleri şöyle sıralıyor:
KIRMIZI DOLMA BİBER: C vitamini içeriği ile, ciltteki kan akışını düzenliyor. Yaşlanmayı engelliyor. Kırışıklıkları azaltıyor.
CEVİZ: Sivilce problemini bitiriyor. Hücre yenilenmesini sağlıyor.
ISPANAK: Ciltteki kusurları onarıyor.
KEREVİZ: Cilde pürüzsüzlük veriyor.
YUMURTA: Hücre yenilenmesini sağlıyor. Cildi nemlendiriyor.
DOMATES: Kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı oluyor.
HAVUÇ: Ölü hücrelerin temizlenmesi ve azaltılmasını sağlıyor.
BİTTER ÇİKOLATA: Hem güneş kremi hem bitter çikolata tüketmek güneşin cilde verdiği zararı azaltıyor.
KIRMIZI DOLMA BİBER: C vitamini içeriği ile, ciltteki kan akışını düzenliyor. Yaşlanmayı engelliyor. Kırışıklıkları azaltıyor.
CEVİZ: Sivilce problemini bitiriyor. Hücre yenilenmesini sağlıyor.
ISPANAK: Ciltteki kusurları onarıyor.
KEREVİZ: Cilde pürüzsüzlük veriyor.
YUMURTA: Hücre yenilenmesini sağlıyor. Cildi nemlendiriyor.
DOMATES: Kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı oluyor.
HAVUÇ: Ölü hücrelerin temizlenmesi ve azaltılmasını sağlıyor.
BİTTER ÇİKOLATA: Hem güneş kremi hem bitter çikolata tüketmek güneşin cilde verdiği zararı azaltıyor.
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