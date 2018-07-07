Azı karar çoğu zarar

HERKES, sağlıklı bir hayatın formulünü merak ediyor. Doğal besinler, herkes tarafından "Her derde deva" olarak değerlendiriliyor. Ancak o besinler de aşırıya kaçtığında vücuda zarar veriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Diyetisyeni Arzu Yamanel, günlük hayatta sık tüketilen, kanserden koruduğu için bolca tercih edilen besinlerle ilgili bilinmeyenleri sıralıyor... KEFIR ŞIŞMANLATIR!
Kilo vermek isteyenler, ekmeği, şekeri tuzu hayatından çıkarsa bile zayıflayamamaktan yakınıyor. Bunun altında birçok sebep yatıyor. Ara öğünlerde tok tutması için tüketilen fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler aşırıya kaçtığında kilo alımını artırıyor. Yine şifa deposu kefir, gerekenin çok üzerinde tüketildiğinde kilo alımına neden oluyor.
ŞEKERİNİZ DÜŞMESİN...
Keten tohumu, kabızlık ve yüksek kolesterolün düşürülmesinde fayda sağlıyor. Ancak kan sulandırıcı içen hastaların keten tohumu kullanmaması gerekiyor. Yine kan şekerini hızlıca düşürdüğünde diyabet hastalarının doktor kontrolünde kullanması öneriliyor. Östrojen miktarını da artırdığından ailesinde rahim kanseri ve yumurtalık kanseri olanların tüketmemesi gerekiyor.
KEMİKLERİ KIRAR!
D vitamini eksikliği diyabet, kalp ve astım hastalıklarına neden oluyor. Fazlalığı kalpdamar hastalıklarına, mide bağırsak hastalıklarına, ruhsal ve sinirsel hastalıklarını beraberinde getiriyor. Hatta kalp ritim bozukluğu yapabileceğinden ölüme sebep oluyor. Kemiğin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor.
KANSERDEN KORUR AMA...
Zerdeçal, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor. Bununla birlikte, bazı ilaçlarla beraber kullanılmaması gerekiyor. Çünkü zerdeçal, bu ilaçların meme kanserini öldürücü etkisini bozabiliyor. Safra yolları tıkanıklığı, safra taşı, ülser dahil mide-bağırsak hastalığı olanların da bu ürünü kullanmaması öneriliyor.
YUMURTANIN SARISI...
Kolesterolün beslenmeyle yakından bir ilişkisi bulunuyor. Bilinenin aksine yumurtanın sarısı yenildiğinde kanda yükselen kolesterolün damarlara çok da zararı bulunmuyor. Ayrıca haftada 3-5 gün yumurta tüketildiğinde de iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolün de bir miktar yükseliyor. Ancak tüketimda aşırıya kaçmamak gerekiyor.
SİMİT TANSIYONU YÜKSELTIR
SUSAM, A, C, E vitaminleri içeriyor. Diyabet ve anemiye şifa oluyor. Ancak yağlı bir besin olduğundan fazlası kilo yapıyor. Alerjik bir yapıda olanlar için ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı yapıyor. Baş dönmesi, tansiyon problemi gibi sorunlara yol açıyor.
Kilo vermek isteyenler, ekmeği, şekeri tuzu hayatından çıkarsa bile zayıflayamamaktan yakınıyor. Bunun altında birçok sebep yatıyor. Ara öğünlerde tok tutması için tüketilen fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler aşırıya kaçtığında kilo alımını artırıyor. Yine şifa deposu kefir, gerekenin çok üzerinde tüketildiğinde kilo alımına neden oluyor.
ŞEKERİNİZ DÜŞMESİN...
Keten tohumu, kabızlık ve yüksek kolesterolün düşürülmesinde fayda sağlıyor. Ancak kan sulandırıcı içen hastaların keten tohumu kullanmaması gerekiyor. Yine kan şekerini hızlıca düşürdüğünde diyabet hastalarının doktor kontrolünde kullanması öneriliyor. Östrojen miktarını da artırdığından ailesinde rahim kanseri ve yumurtalık kanseri olanların tüketmemesi gerekiyor.
KEMİKLERİ KIRAR!
D vitamini eksikliği diyabet, kalp ve astım hastalıklarına neden oluyor. Fazlalığı kalpdamar hastalıklarına, mide bağırsak hastalıklarına, ruhsal ve sinirsel hastalıklarını beraberinde getiriyor. Hatta kalp ritim bozukluğu yapabileceğinden ölüme sebep oluyor. Kemiğin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor.
KANSERDEN KORUR AMA...
Zerdeçal, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor. Bununla birlikte, bazı ilaçlarla beraber kullanılmaması gerekiyor. Çünkü zerdeçal, bu ilaçların meme kanserini öldürücü etkisini bozabiliyor. Safra yolları tıkanıklığı, safra taşı, ülser dahil mide-bağırsak hastalığı olanların da bu ürünü kullanmaması öneriliyor.
YUMURTANIN SARISI...
Kolesterolün beslenmeyle yakından bir ilişkisi bulunuyor. Bilinenin aksine yumurtanın sarısı yenildiğinde kanda yükselen kolesterolün damarlara çok da zararı bulunmuyor. Ayrıca haftada 3-5 gün yumurta tüketildiğinde de iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolün de bir miktar yükseliyor. Ancak tüketimda aşırıya kaçmamak gerekiyor.
SİMİT TANSIYONU YÜKSELTIR
SUSAM, A, C, E vitaminleri içeriyor. Diyabet ve anemiye şifa oluyor. Ancak yağlı bir besin olduğundan fazlası kilo yapıyor. Alerjik bir yapıda olanlar için ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı yapıyor. Baş dönmesi, tansiyon problemi gibi sorunlara yol açıyor.
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