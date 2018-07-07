Ateş hattı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi dün korkunç bir olayla sarsıldı. Olay, Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda yaşandı. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, dün kendine ait araçla işyerine gitmek için evden çıktı. Kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada eşi Yadigar Karaman ile telefonda konuşmaktaydı. O anda plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki dayısı Y.S, tarafından Karaman'a ateş açıldı. Ünlü işadamı başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırgan otomobille kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırı anında telefonun diğer uçunda olan ve kurşun seslerini saniye saniye duyan Yadigar Karaman, hastaneye koştu. Acılı kadın, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da alınmıştı" dedi. Saldırının ardından harekete geçen polis, dayı Y.S'yi Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakaladı. Zanlının, saldırıyı aralarındaki ticari anlaşmazlık yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karaman'ın Bursa'nın en önemli işadamlarından biri olduğu belirtildi. İşadamının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Eşine yapılan saldırıyı saniye saniye duyan Yadigar Karaman, hastanede güçlükle sakinleştirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karaman'ın Bursa'nın en önemli işadamlarından biri olduğu belirtildi. İşadamının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Eşine yapılan saldırıyı saniye saniye duyan Yadigar Karaman, hastanede güçlükle sakinleştirildi.
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