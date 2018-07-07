Eşiyle tartışan koca, canına kıymak istedi. Olay dün Bursa'da meydana geldi. F.A. ile eşi tartıştı. Kadın evi terk etti. Bunalıma giren koca, karısını telefonla defalarca aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine köprüye çıktı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. F.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler, genç adamı ikna etmek için uzun süre dil döktü. F.A. aşağı indirildi. Hastaneye götürüldü. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.
Aradığı kişiye ulaşamadı!
Bursa’da koca, tartıştığı eşini aradı. Telefon kapalıydı. Köprüye çıkarak intihara kalkıştı
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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