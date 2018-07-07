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Aradığı kişiye ulaşamadı!

’da koca, tartıştığı eşini aradı. Telefon kapalıydı. Köprüye çıkarak a kalkıştı

Aradığı kişiye ulaşamadı!
Eşiyle tartışan koca, canına kıymak istedi. Olay dün 'da meydana geldi. F.A. ile eşi tartıştı. Kadın evi terk etti. Bunalıma giren koca, karısını telefonla defalarca aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine köprüye çıktı. a kalkıştı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. F.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler, genç adamı ikna etmek için uzun süre dil döktü. F.A. aşağı indirildi. Hastaneye götürüldü. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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