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Ağlatan

Ağlatan boğa
İspanya'da çok sayıda hayvan hakları aktivisti, güreşlerini protesto etti. Göstericiler, ünlü San Fermin Festivali boyunca gündüzleri boğaların koşturulup geceleri ise dövüştürülerek ölüme mahkum edilmelerine tepki gösterdi. Hafta boyunca 66 boğanın bu etkinliklerde öldürüleceğini söyledi. Ancak dünya çapında büyük üne sahip boğa güreşleri, hala yoğun ilgi çekiyor.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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