İspanya'da çok sayıda hayvan hakları aktivisti, boğa güreşlerini protesto etti. Göstericiler, ünlü San Fermin Festivali boyunca gündüzleri boğaların koşturulup geceleri ise dövüştürülerek ölüme mahkum edilmelerine tepki gösterdi. Hafta boyunca 66 boğanın bu etkinliklerde öldürüleceğini söyledi. Ancak dünya çapında büyük üne sahip boğa güreşleri, hala yoğun ilgi çekiyor.
Ağlatan boğa
Etiketler: San Fermin , boğa , İspanya
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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