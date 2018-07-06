Yetim hakkı

Astsubay Üstçavuş Okan Taşan, 2015'te Hakkari'deki kalleş terör saldırısında şehit düştü. 3 yıl önce babasnı cennete uğurlayan Meriç'in 22 Haziran'da sünneti vardı. Ankaralılar'ın akın ettiği sünnet sonrası şehit eşi Aylin Taşan'ın iddiaları büyük bir skandalı gösterdi. Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınlar Derneği'nin (BEGİKAD) masrafları karşılamak için kendileriyle iletişim kurduğunu belirten Taşan, düğün sonrası dernek yöneticilerinin ortadan kaybolduğunu iddia etti. Taşan şunları söyledi: "Dernek başkanı adına aradığını belirten yönetim kurulu üyesi Okan Turan, destek olmak istediklerini söyledi. Salonu tutabileceklerini belirtti. Düğün bitti, salon aradı, '21 bin lira borcu ne zaman ödersiniz' diye. Derneği aradım, 'Biz 4 bin liraya yakın ödeyebiliriz, geri kalanını siz ödeyin' dediler. Bakanımız Nurettin Canikli devreye girdi, 8 bin 700 TL'sini ödedi. Ben de geri kalanını oğluma takılanları satıp ödedim."
YALAN SÖYLEDİLER
Beşiktaş'ın resmi derneklerinden olduklarını beyan eden BEGİKAD ise 21 bin TL'nin tamamına yakınını ödediklerini belirtti. Taşan derneğin yalan söylediğini ifade ederken, "Meriç, babasını kaybettiği günden bu yana ilk defa güldü. Yetimimin mutluluğuna gölge düşürdüler. Reklam yaptılar" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
YALAN SÖYLEDİLER
Beşiktaş'ın resmi derneklerinden olduklarını beyan eden BEGİKAD ise 21 bin TL'nin tamamına yakınını ödediklerini belirtti. Taşan derneğin yalan söylediğini ifade ederken, "Meriç, babasını kaybettiği günden bu yana ilk defa güldü. Yetimimin mutluluğuna gölge düşürdüler. Reklam yaptılar" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
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