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Yaz tehlikesi: Klima
Yaz sıcaklarından korunmanın yolu şüphesiz , aspiratör gibi havalandırma cihazlarından geçiyor. Ancak bu cihazların yanlış kullanımı, pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Dahiliye Kliniğinden Uzm. Dr. Özkan Akyol, toplumda klima hastalığı olarak bilinen 'Lejyoner hastalığına' değiniyor. Legionelle pneumophilia adlı bir bakteri solunum yoluna yerleşerek yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş görülüyor. Bunun yanı sıra, kuru öksürük hastaların önemli kısmında görülüyor, bulantı kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygın olarak kendisini gösteriyor. Uzm. Dr. Akyol, tan korunmak için önerilerde bulunuyor. "Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabilmektedir. Araçlarda klima kullanırken havanın ön cama doğru yönlendirilmesi gerekir" diyor.
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