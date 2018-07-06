STRES YAPMA!

UZMANLAR, stresi tetikleyen 10 önemli faktörü açıkladı.
Erzurum'da Psikiyatrist Dr.
Rıdvan Üney, "Stres zararlı olduğu kadar aynı zamanda faydalıdır. Ama fazla stres, hayatı çekilmez kılar" dedi. Ve o önemli faktörleri ekledi.
1ERGENLİK DÖNEMİ: Daha alıngan ve daha sinirli olunabiliyor.
2 EVLİLİK: Yeni bir evde, karşısındaki kişinin alışkanlıklarına alışılması strese neden olabilir.
3 YENİ İŞ: Kişide heyecan yaratabileceği gibi aynı zamanda, strese de neden olur.
4 ŞEHİR DEĞİŞTİRME: Yeni bir şehre alışmak başlangıçta strese neden olabilir.
5 TERÖR: Ülkemiz için bir tehlike yaratan terör olayları kişilerde stres yaratabilir.
6 HAMİLELİK: Kadın, istemediği bir hamilelik oluşmuşsa strese maruz kalır.
7 TRAFİK: Trafik ve kaza riski yoğun stres yapar 8HASTALIKLAR:
Bu başlı başına bir stres kaynağı olabilir. Aman dikkat!
9 ÇOCUK BAKIMI: Eğer kadın çalışıyorsa; çocuğunu bırakacak güvenli bir ortam konusunda strese girebilir.
10 ÇOCUKLAR: Çocukların sınav stresleri, eğitim masrafları, okullarıyla ilgili alınması gereken kararlar, özel ders ücretleri gibi birçok konu ailelerde strese neden olabilmektedir.
Erzurum'da Psikiyatrist Dr.
Rıdvan Üney, "Stres zararlı olduğu kadar aynı zamanda faydalıdır. Ama fazla stres, hayatı çekilmez kılar" dedi. Ve o önemli faktörleri ekledi.
1ERGENLİK DÖNEMİ: Daha alıngan ve daha sinirli olunabiliyor.
2 EVLİLİK: Yeni bir evde, karşısındaki kişinin alışkanlıklarına alışılması strese neden olabilir.
3 YENİ İŞ: Kişide heyecan yaratabileceği gibi aynı zamanda, strese de neden olur.
4 ŞEHİR DEĞİŞTİRME: Yeni bir şehre alışmak başlangıçta strese neden olabilir.
5 TERÖR: Ülkemiz için bir tehlike yaratan terör olayları kişilerde stres yaratabilir.
6 HAMİLELİK: Kadın, istemediği bir hamilelik oluşmuşsa strese maruz kalır.
7 TRAFİK: Trafik ve kaza riski yoğun stres yapar 8HASTALIKLAR:
Bu başlı başına bir stres kaynağı olabilir. Aman dikkat!
9 ÇOCUK BAKIMI: Eğer kadın çalışıyorsa; çocuğunu bırakacak güvenli bir ortam konusunda strese girebilir.
10 ÇOCUKLAR: Çocukların sınav stresleri, eğitim masrafları, okullarıyla ilgili alınması gereken kararlar, özel ders ücretleri gibi birçok konu ailelerde strese neden olabilmektedir.
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