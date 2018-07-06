Şort davası

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören Betül Ceylan (20), kaldığı yurtta şort giydiği için ifadesinin alındığını iddia etti. Ceylan yurt müdürü ile yaşananları sosyal medyadan paylaşarak, yurtla ilişiğini kestiğini bildirdi. İddiaya göre Ceylan, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafından kurallara uygun davranmadığı iddiasıyla uyarıldı. Yazdığı ifadeyi de sosyal medyadan yayınladı: Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.'nun söylemek istediklerini sabırla dinledim. Şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Benden rahatsız olduğunu söyledi. Bende ne yapayım kapanayım mı? dedim. İnancını bilmem ama Müslüman isen kapanmak zorundasın diyor bana. Ben senle iletişim kuramıyorum ama hep başka yerlere çekiyorsun dedi. Şehitlerimizin kanı yerde kalıyor bu yüzden dedi. Bizim örf, adet şeref, namusumuz, haysiyetimiz var dedi. Ben namussuz muyum bunu giydiğim için? dedim".
Betül Ceylan, kendisine çıkışan yurt müdürüne kızdı. Yurttan ayrıldı.
Betül Ceylan, kendisine çıkışan yurt müdürüne kızdı. Yurttan ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.