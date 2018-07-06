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Sık idrara çıkmak tansıyon habercisi

, her 3 kişiden birinde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalık kalp, böbrek ve beyin gibi yaşamsal organlara daz arar veriyor

Sık idrara çıkmak tansıyon habercisi
ENSEDE baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik... Bu tür şikayetler tansiyonun en önemli belirtilerini oluşturuyor.
Hareketsizlik, yanlış beslenme ve genetik faktörler, tansiyon hastalığına zemin hazırlıyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde daha riskli hastalıklara da zemin hazırlıyor.
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