Sık idrara çıkmak tansıyon habercisi

ENSEDE baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik... Bu tür şikayetler tansiyonun en önemli belirtilerini oluşturuyor.
Hareketsizlik, yanlış beslenme ve genetik faktörler, tansiyon hastalığına zemin hazırlıyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde daha riskli hastalıklara da zemin hazırlıyor.
Hareketsizlik, yanlış beslenme ve genetik faktörler, tansiyon hastalığına zemin hazırlıyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde daha riskli hastalıklara da zemin hazırlıyor.
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