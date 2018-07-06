Sık idrara çıkmak tansıyon habercisi

ENSEDE baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik... Bu tür şikayetler tansiyonun en önemli belirtilerini oluşturuyor.

Hareketsizlik, yanlış beslenme ve genetik faktörler, tansiyon hastalığına zemin hazırlıyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde daha riskli hastalıklara da zemin hazırlıyor.