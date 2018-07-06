Kavga nedeniyle düğün iptal edildi. Olay dün Erzurum'da meydana geldi. Düğünden önce kız tarafı ve erkek tarafı kendi aralarında düğüne sadece kadınların gireceği konusunda anlaşma sağladı. Fakat nikahın başladığı sıralarda iddiaya göre erkek tarafından 4-5 kişi salona girmeye çalıştı. Karşı tarafın itirazı sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Ortalık karıştı. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yıkılan kadın hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Düğün ise iptal edildi.
Olaya gelin!
Düğünde kız ve erkek tarafı kavga etti. İki grup tekme tokat birbirine saldırdı. Tören iptal edildi. Gelin ile damat şoka gridi
Etiketler: Erzurum
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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