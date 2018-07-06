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Kanlı rapor!

'de genç adam, karnındaki bebeği aldırmayan kız arkadaşını katletti. Raporda, çocuğun sanığa ait olmadığı tespit edildi..

Kanlı rapor!
Hamile genç kızı öldüren sanığa verildi. Olay 2014 yılında meydana geldi. 17 yaşındaki T.G. M.G. (24) ile 4-5 ay arkadaşlık yaptı. Hamile kaldı. Durumu sevgilisine anlattı. Sinirlene genç adam, kız arkadaşını başından vurarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi raporunda, sanıktan ve embriyodan alınan örneklerde genç kızın karnındaki ceninin sanığa ait olmadığı tespit edildiği belirtildi. M.G. savunmasında "Başkası ile ilişkiye girmediğini söyledi ama benimle de ilişkiye girmedi. En son 'bana tecavüz etti diye şikayet ederim seni' deyince iki el ateş ettim"dedi. M.G. 'kasten nitelikli adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



17 yaşındaki T.G.. 4 yıl önce kadın cinayetine kurban gitti. Katiline müebbet verildi.
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