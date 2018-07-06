Yol Durumu
  1. Kanlı rapor!
  2. Olaya gelin!

un şifresi ‘Soğuk karpuz’

Fuhuşun şifresi ‘Soğuk karpuz’
Adana'da çetesi çökertildi. 19 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı teknik takipte çetenin fuhuş yapmak için "temizlik yapmak", fuhuş yapan kadınlar için ise "soğuk karpuz, temizlikçi ve oda" şifrelerini kullandığını belirlendi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar