Fuhuşun şifresi ‘Soğuk karpuz’

34 / 24 38 / 24 31 / 15 30 / 15 30 / 17 30 / 16 30 / 15 42 / 29 23 / 13 23 / 18 40 / 22 34 / 18 29 / 15 39 / 19 24 / 14 31 / 19 33 / 19 27 / 17 26 / 11 33 / 19 31 / 19 32 / 22 31 / 15 29 / 13 35 / 22 37 / 22 29 / 17 31 / 19 34 / 18 29 / 17 26 / 14 30 / 17 36 / 22 26 / 20 23 / 15 31 / 20 33 / 24 39 / 22 32 / 17 33 / 26 31 / 21 34 / 24 39 / 22 30 / 13 30 / 15 27 / 14 27 / 11 29 / 12 30 / 16 29 / 18 29 / 14 36 / 22 31 / 19 31 / 19 31 / 15 33 / 19 37 / 22 34 / 27 35 / 24 33 / 17 27 / 12 29 / 16 26 / 21 35 / 23 27 / 21 30 / 19 28 / 21 37 / 24 28 / 20 26 / 11 37 / 24 33 / 26 28 / 20 27 / 16 26 / 22 34 / 17 31 / 15 30 / 18 31 / 19 25 / 11 26 / 18 Adana'da fuhuş
çetesi
çökertildi. 19
kişi gözaltına
alındı. Polis
yaptığı teknik
takipte çetenin
fuhuş yapmak
için "temizlik yapmak
",
fuhuş yapan
kadınlar için ise
"soğuk karpuz
, temizlikçi
ve oda
" şifrelerini
kullandığını
belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.