Evladını bırakamadı

Yüreği yanan bir diğer baba da İbrahim Yağlıkara'ydı. Ankara Polatlı'da kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül'ün acısı yürekleri yaktı.
Baba Yağlıkara, kızının mezarını yalnız bırakmamak için uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldıklarını belirti. Acılı adam Eylül'ü defnettikten sonra tanıyan veya tanımayan çok sayıda vatandaşın halen köye giderek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirtti. Baba Yağlıkara "Arayıp acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde az da olsa hayata tutunuyorum" dedi. Baba Yağlıkara, Adli Tıp raporuna göre kendisine gelen ilk bilgileri de paylaştı. Baba Yağlıkara, "Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi.
Eylül'ü öldüren katil Uğur K. ile annesi tutuklandı.
Baba Yağlıkara, kızının mezarını yalnız bırakmamak için uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldıklarını belirti. Acılı adam Eylül'ü defnettikten sonra tanıyan veya tanımayan çok sayıda vatandaşın halen köye giderek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirtti. Baba Yağlıkara "Arayıp acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde az da olsa hayata tutunuyorum" dedi. Baba Yağlıkara, Adli Tıp raporuna göre kendisine gelen ilk bilgileri de paylaştı. Baba Yağlıkara, "Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi.
Eylül'ü öldüren katil Uğur K. ile annesi tutuklandı.
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