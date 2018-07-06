Bodrum korktu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alandaki bir anda büyüdü. Yerleşim yerlerine ve özel bir hastaneye doğru ilerledi. Yangına havadan 2 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi. Yangında zeytin tarlası hasar gören Habibe Çağlayan gözyaşlarına boğuldu.
Tatilciler dumandan etkilendi.
Alevler yerleşim bölgesine ilerleyince vatandaşlar panik yaşadı.
Doğan SAVAŞ
Tatilciler dumandan etkilendi.
Alevler yerleşim bölgesine ilerleyince vatandaşlar panik yaşadı.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.