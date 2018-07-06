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korktu

Bodrum korktu
Muğla'nın ilçesinde makilik alandaki bir anda büyüdü. Yerleşim yerlerine ve özel bir hastaneye doğru ilerledi. a havadan 2 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi. Yangında zeytin tarlası hasar gören Habibe Çağlayan gözyaşlarına boğuldu.



Tatilciler dumandan etkilendi.



Alevler yerleşim bölgesine ilerleyince vatandaşlar panik yaşadı.

Doğan SAVAŞ
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