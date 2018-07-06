Sakarya'dan Bolu'ya giden İbrahim A.'nın kullandığı kamyonet, Halil K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden ve önümüzdeki hafta Salı günü askere gideceği öğrenilen Yıldız'ın ölüm haberini alan anne Behiye Yıldız, oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Anne ile oğlu, yan yana toprağa verildi.
Ana dram
Oğlunu trafik kazasında kaybeden anne, bu acıya dayanamadı. 3 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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