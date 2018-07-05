3 katlı fabrika alev alev yandı. Yangın dün İstanbul Hadımköy'de meydana geldi. Tekstil ve plastik doğrama fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Büyük paniğin yaşandığı olayda dumandan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Bazıları ise yangını gözyaşları arasında izledi. Yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü. Fabrikası yanan Musa Eryılmaz, can kaybının olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.
Mustafa KAYA
Mustafa KAYA
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