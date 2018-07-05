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Yakın darbe!

firarisi kaçtı. Porsche hediye ettiği Suat Fehmi Emur ise önceki gün savcının kapısını çaldı. Teslim olup her şeyi anlattı. Tutuklandı

Yakın darbe!
Binlerce kişinin dolandırıldığı organizasyonuna yönelik soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Aralarında soruşturmanın bir numaralı zanlısı ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da olduğu 6 zanlı hakkında 'le arama kararı çıkarıldı. Bu zanlılardan Osman Naim Kaya, Uruguay'da tutuklandı ve iadesi için başvurdu. 20'ye yakın zanlı hakkında ise yakalama kararı vardı. O isimlerden biri olan Suat Fehmi Emur ise önceki gün 'da teslim oldu. İfadesi alınan Emur tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emur'un, Mehmet Aydın'dan sonraki en yetkili ve etkili kişi olduğu belirtildi. Balıkesir'deki Bitcoin makineleriyle irtibatlı olarak tutuklanan Hakkı Cangül, ifadesinde Emur için şunları söyledi: "Kendisi Mehmet Aydın'ın sağ koludur. Aydın'ın kendisine Porche araba hediye ettiğini biliyorum. Şirketteki korumalardan, finans müdürüne kadar tamamını kontrol eder ve hepsi kendisinden talimat alırdı."
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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