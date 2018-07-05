Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, yaz mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte, bazı hastalıklar da kapıyı çaldı! Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz sıcaklarla birlikte görülen hastalıkları sıraladı. En çok sinir sisteminin etkilendiğini vurguladı. Beyin kanaması ve omurga hastalıklarının da sık görüldüğünü açıkladı. Beyin kanamalarının, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıktığını anlatan Op. Dr. Bıkmaz, "Sıcak havalardan etkilenen yüksek tansiyon hastalarının sıcağa bağlı olarak gelişen tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesi beyin kanamasına neden olabilir" açıklamasını yaptı. Nem oranına bağlı olarak bel ve sırt ağrılarının da görüldüğünü belirten Dr. Bıkmaz, bu aylarda baş ağrılarının da sık görüldüğünü açıkladı. "Çoğu zaman migren baş ağrılarının açık bir nedeni yoktur ancak yorgunluk, besinler, çevresel faktörler, hormonal faktörler ve ilaçlar ağrıları tetikleyebilir. Nem oranın artması ve ani ısı artışlarının migren ataklarını tetikler. Bu nedenle aşırı sıcak günlerde güneşe çıkılmaması ve bol sıvı tüketimi önemlidir" ifadesini kullandı.
Sıcak hava migreni çağırıyor
Etiketler: Ağrı , sıcak hava , migren
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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