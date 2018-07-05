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Pilli bebek!

Pilli bebek!
Batman'da yaşayan Ramazanoğlu çifti, bulantı ve iştahsızlık beliren 1.5 yaşındaki kızları Berfin'i hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde yemek borusunda cisim tespit edildi. Bunun üzerine Berfin, ameliyata alındı. Küçük kızın boğazının alt kısmındaki pil, başarılı operasyonla çıkarıldı.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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