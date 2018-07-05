Batman'da yaşayan Ramazanoğlu çifti, bulantı ve iştahsızlık beliren 1.5 yaşındaki kızları Berfin'i hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde yemek borusunda cisim tespit edildi. Bunun üzerine Berfin, ameliyata alındı. Küçük kızın boğazının alt kısmındaki pil, başarılı operasyonla çıkarıldı.
Pilli bebek!
Etiketler: Batman
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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