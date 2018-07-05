Obezite kısırlığa davetiye

Obezite, 'asrın kanseri' olarak tanımlanıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde önlenemeyen bir hızla artıyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörler bu hastalığa davetiye çıkarıyor. Araştırmalar, anne ve babası obez olan çocuklarda obezite gelişme riskinin ergenlik çağında yüzde 90'a ulaştığını gösteriyor. Modern çağın hastalığı olan obezite, bebek sahibi olmayı da engelliyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal sağlığı tehdit eden obezite ile ilgili bilgiler veriyor.