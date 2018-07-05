Komşu'nun gözü kaldı

bizim olan herşeye merak sardı.Baklava, yoğurt,kebap derken şimdide nazar boncuğunadadandı. Özellikleturist akınınınyaşandığı adalarda,nazar boncuğundanürünler yapılıpsatılmaya başlandı.Nazar boncuğu,Yunan bayraklıanahtarlıklardanbilekliklere,yastıklardankıyafetlere kadarher türlü tasarımlarayansıdı. Ünlü modelAnna Kosturovada Santoroni'dekiçekimler sırasındaBuldan kumaşındanbir elbise ilekameraların karşısınaçıktı. Anna, nazarboncuklu bir kolyeile çekimlere katıldı.