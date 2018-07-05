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Komşu'nun gözü kaldı

Komşunun gözü kaldı
Yunanistan, bizim olan her şeye merak sardı. Baklava, yoğurt, kebap derken şimdi de nazar boncuğuna dadandı. Özellikle turist akınının yaşandığı adalarda, nazar boncuğundan ürünler yapılıp satılmaya başlandı. Nazar boncuğu, Yunan bayraklı anahtarlıklardan bilekliklere, yastıklardan kıyafetlere kadar her türlü tasarımlara yansıdı. Ünlü model Anna Kosturova da Santoroni'deki çekimler sırasında Buldan kumaşından bir elbise ile kameraların karşısına çıktı. Anna, nazar boncuklu bir kolye ile çekimlere katıldı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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