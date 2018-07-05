Komşu'nun gözü kaldı

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bizim olan her
şeye merak sardı.
Baklava, yoğurt,
kebap derken şimdi
de nazar boncuğuna
dadandı. Özellikle
turist akınının
yaşandığı adalarda,
nazar boncuğundan
ürünler yapılıp
satılmaya başlandı.
Nazar boncuğu,
Yunan bayraklı
anahtarlıklardan
bilekliklere,
yastıklardan
kıyafetlere kadar
her türlü tasarımlara
yansıdı. Ünlü model
Anna Kosturova
da Santoroni'deki
çekimler sırasında
Buldan kumaşından
bir elbise ile
kameraların karşısına
çıktı. Anna, nazar
boncuklu bir kolye
ile çekimlere katıldı.
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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