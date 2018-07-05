Katiline 2.5 yıl

Bartın'da geçen yıl mart ayında yaşanan olayda, 21 yaşındaki Uğur Kalaycı, aşırı hız nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran'a çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalaycı'nın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti sanığı 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Anne Şermin Duran, karara tepki göstererek, "Alınan karar trafik magandalarına açık kapı bırakmakta. Kararla ilgili istinaf başvurumuzu yapacağız. İtiraz sürecinde adaletin yerini bulacağını ümit ediyoruz" dedi.
Burcu Duran, genç yaşında trafik canavarının kurbanı oldu. Ölümüne neden olan Uğur Kalaycı, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Akif YAMAN
Burcu Duran, genç yaşında trafik canavarının kurbanı oldu. Ölümüne neden olan Uğur Kalaycı, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Akif YAMAN
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