Katiline 2.5 yıl

geçen yıl mart ayında yaşanan olayda, 21 yaşındakiaşırı hız nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki'a çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalaycı'nın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti sanığıAnne, karara tepki göstererek, "Alınan karar trafik magandalarına açık kapı bırakmakta. Kararla ilgili istinaf başvurumuzu yapacağız." dedi.Burcu Duran, genç yaşında trafik canavarının kurbanı oldu. Ölümüne neden olan Uğur Kalaycı, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.