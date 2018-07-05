Kan donduran olay

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şubat ayında 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldüren psikopat katil Süleyman Kara'nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması isteğiyle iddianame hazırlandı. 46 yaşındaki katilin olay gecesini anlatırken son derece rahat olduğu belirtildi. Akşam hava kararınca Esra Ercömert'i iş yerinden aldığını belirten Süleyman Kara, "Esra'yı iş yerinden alarak evine bıraktım. Üzerini değiştirmesini bekledim. Çünkü akşam Körfez ilçesinde bulunan yeğenimin evine gidecektik. Esra araca bindi ama Ecem ile ilgili bir şey sormadı. Daha sonra annemin evinden kız kardeşimi ve çocuklarını aldım. Körfez ilçesine yemeğe gittik. Bu sırada bagajda Ecem'in cesedi bulunmaktaydı. Yemekten sonra Gölcük'e döndük. Esra'yı evine bıraktım" dedi.
Katil Süleyman Kara
Katil Süleyman Kara
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.