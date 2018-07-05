Hem lezzetli hem sağlıklı

Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı daha da artıyor. Bu süreçte yeteri kadar sıvı tüketmeyen bireylerde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu durum, daha da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, yaz aylarında hem serinletecek hem de şifa verecek içecek tarifini sizler için veriyor...



MALZEMELER: 3-4 dilim kabuklu limon, 3-4 yaprak taze nane, 1 küçük Çengelköy salatalık, bir tutam maydanoz 1 avuç içi kadar çilek, 3-4 yaprak nane, bir tutam dereotu Yarım limonun suyu, 1 ceviz kadar zencefil, yarım yeşil elma, 3-4 yaprak nane...



YAPILIŞI: 1-1,5 litre suya malzemeleri koyup 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.



SUSUZ OLMAZ...



Yetişkin bir bireyin günde 2-2.5 litre su tüketmesi gerekiyor. Herkesin sabah kalkar kalkmaz 400 ml kadar suyu tüketmesi öneriliyor. Kişi akşam yemeğinde 1-2 su bardağı su içip yatma saatine kadar kalan sıvı ihtiyacını tamamlamış oluyor.