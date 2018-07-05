Yol Durumu
  1. Yandıköy!
  2. Bursa Lee!

Can dostu

’da genç adam, kendisini potasına astı. Kalp masajı yapan arkadaşları hayatını kurtardı

Can dostu
İntihara kalkışan genci arkadaşları kurtardı. Olay cuma günü 'da yaşandı. Okulun bahçesine gelen İsmet D., (19) kendisini iple potasına astı. Durumu fark eden arkadaşları, koşarak yanına gitti. Bıçakla ipi kestikten sonra İsmet D.'nin nabzını kontrol etti. Nabzının atmadığını gören arkadaşı, kalp masajı yaparak dostunu yaşama döndürdü. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gençlerden biri ekiplere, "Geldiğimizde nabzı yoktu, kalp masajı yaptıktan sonra nabzı geri geldi" dedi. Bunun üzerine sağlık görevlisi, "Bravo size" ifadesini kullandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan İsmet D.'nin tedavisi sürüyor.


İntihara kalkışan İsmet D.'nin nabzı durdu. Yardımına koşan arkadaşlarından biri kalp masajı yaparak genci hayatta tuttu.
Etiketler: ,
  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar