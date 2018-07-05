İntihara kalkışan genci arkadaşları kurtardı. Olay cuma günü Konya'da yaşandı. Okulun bahçesine gelen İsmet D., (19) kendisini iple basketbol potasına astı. Durumu fark eden arkadaşları, koşarak yanına gitti. Bıçakla ipi kestikten sonra İsmet D.'nin nabzını kontrol etti. Nabzının atmadığını gören arkadaşı, kalp masajı yaparak dostunu yaşama döndürdü. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gençlerden biri ekiplere, "Geldiğimizde nabzı yoktu, kalp masajı yaptıktan sonra nabzı geri geldi" dedi. Bunun üzerine sağlık görevlisi, "Bravo size" ifadesini kullandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan İsmet D.'nin tedavisi sürüyor.
İntihara kalkışan İsmet D.'nin nabzı durdu. Yardımına koşan arkadaşlarından biri kalp masajı yaparak genci hayatta tuttu.
İntihara kalkışan İsmet D.'nin nabzı durdu. Yardımına koşan arkadaşlarından biri kalp masajı yaparak genci hayatta tuttu.
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