Ankara'da katledilip elektrik direğinin altına gömülen Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit, önceki akşam tutuklandı. Cezaevine yollandı. Huriye Koçyiğit'in çelişkili ifadeler verdiği, Eylül'ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak 'Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş' dediği ortaya çıktı. Öte yandan cezaevinde bulunan katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.
Annesi de tutuklandı
Küçük Eylül’ün ölümüne neden olduğu iddia edilen Uğur Koçyiğit’in ardından annesi Huriye de, cezaevine gönderildi
Etiketler: Ankara
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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