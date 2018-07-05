Annesi de tutuklandı

katledilip elektrik direğinin altına gömülen'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan katil zanlısı'in annesi, önceki akşam tutuklandı. Cezaevine yollandı. Huriye Koçyiğit'in çelişkili ifadeler verdiği, Eylül'ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak '' dediği ortaya çıktı. Öte yandan cezaevinde bulunan katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.