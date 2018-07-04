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’tan iz yok

Yusuf’tan iz yok
Diyarbakır'da obanlık yapan Yılmaz 3 gün önce kayboldu. Hem arazi hem de 14 kilometrelik su kanalı arandı. Kanalın ızgaralarında inek cesedi bulundu. İneğin Yusuf'un sürüsüne ait olabileceği, bu nedenle Yusuf'un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği de belirtildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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