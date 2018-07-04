Diyarbakır'da obanlık yapan Yusuf Yılmaz 3 gün önce kayboldu. Hem arazi hem de 14 kilometrelik su kanalı arandı. Kanalın ızgaralarında inek cesedi bulundu. İneğin Yusuf'un sürüsüne ait olabileceği, bu nedenle Yusuf'un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği de belirtildi.
Yusuf’tan iz yok
Etiketler: Diyarbakır , Yusuf
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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