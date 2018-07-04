Bir diğer kayıp da 6 yaşındaki Ufuk Tatar'dı. Hatay'ın Hassa İlçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan Ufuk'u arama çalışmaları dün de yapıldı. Ekiplerce bölgede bulunan evlerin bahçeleri de arandı. Anne Durdu Tatar (45), "Ufuk'u Allah rızası için bulun. Yavrumu bana getirin, o benim canım" diye ağıtlar yaktı.
Ufuk aranıyor
Etiketler: Hatay
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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