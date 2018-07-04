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Ufuk aranıyor

Ufuk aranıyor
Bir diğer kayıp da 6 yaşındaki Ufuk Tatar'dı. 'ın Hassa İlçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan Ufuk'u arama çalışmaları dün de yapıldı. Ekiplerce bölgede bulunan evlerin bahçeleri de arandı. Anne Durdu Tatar (45), "Ufuk'u Allah rızası için bulun. Yavrumu bana getirin, o benim canım" diye ağıtlar yaktı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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