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Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor. Tankerin denge bölümünün bulunduğu yerden su aldığı belirtiliyor.

Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor.

Tankerin denge bölümünün bulunduğu yerden su aldığı belirtiliyor.



  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 23:26
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