Sivriada açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor.
Tankerin denge bölümünün bulunduğu yerden su aldığı belirtiliyor.
Tanker ile yük gemisi çarpıştı
Sivriada açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor. Tankerin denge bölümünün bulunduğu yerden su aldığı belirtiliyor.
Sivriada açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor.
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