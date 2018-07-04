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uyarısı

Sosyal medya uyarısı
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Pedagog Dr. Sevil Yavuz, çocuklara erken yaşta hesabı açılmaması uyarısında bulundu. Çocuklarla birlikteyken, sürekli fotoğraf çekilmemesi gerektiğini belirtti. "Çocukların banyo yaparken, denize girerken, yarı çıplak olduğu anlarda fotoğrafının çekilip paylaşılması doğru değil. Çocuk istismarcılarının yüzde 90'ı çocukların yakındaki kişiler zaten" dedi. Öte yandan bilişim uzmanları, anne-babaların herkesin görebileceği, Facebook, WhatsApp, İnstagram, Twitter gibi sosyal mecralarda çocuklarının veya çocuklarıyla çekilmiş profil fotoğraflarının kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Uzmanlar, Anne-babalara karşı düşmanlık besleyen kişiler, bu fotoğraflar nedeniyle intikam almak için çocukları kullanıyor. Bu profil fotoğrafları yüzünden çocuklar açık hedef haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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