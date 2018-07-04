Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Pedagog Dr. Sevil Yavuz, çocuklara erken yaşta sosyal medya hesabı açılmaması uyarısında bulundu. Çocuklarla birlikteyken, sürekli fotoğraf çekilmemesi gerektiğini belirtti. "Çocukların banyo yaparken, denize girerken, yarı çıplak olduğu anlarda fotoğrafının çekilip paylaşılması doğru değil. Çocuk istismarcılarının yüzde 90'ı çocukların yakındaki kişiler zaten" dedi. Öte yandan bilişim uzmanları, anne-babaların herkesin görebileceği, Facebook, WhatsApp, İnstagram, Twitter gibi sosyal mecralarda çocuklarının veya çocuklarıyla çekilmiş profil fotoğraflarının kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Uzmanlar, Anne-babalara karşı düşmanlık besleyen kişiler, bu fotoğraflar nedeniyle intikam almak için çocukları kullanıyor. Bu profil fotoğrafları yüzünden çocuklar açık hedef haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medya uyarısı
Etiketler: Beykent Üniversitesi , Sosyal medya
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.