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Şizofren koca eşini öldürdü

Şizofren koca eşini öldürdü
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Kötü haber, bu kez 'dan geldi. Karaköprü İlçesi'nde şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ali Rıza Selver (42), önceki gün eşi Zemzem Selver (37) ile kavga etti. Öfkelenen adam, eşini 5 yerinden bıçaklayarak katletti. Kaçan katil, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk annesi Zemzem Selver, toprağa verildi.


Mehmet YILDIRIM
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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