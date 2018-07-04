Şizofren koca eşini öldürdü

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Kötü haber, bu kez Şanlıurfa'dan geldi. Karaköprü İlçesi'nde şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ali Rıza Selver (42), önceki gün eşi Zemzem Selver (37) ile kavga etti. Öfkelenen adam, eşini 5 yerinden bıçaklayarak katletti. Kaçan katil, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk annesi Zemzem Selver, toprağa verildi.
Mehmet YILDIRIM
Mehmet YILDIRIM
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