Sirrt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral'dan iyi haber geldi.

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.





Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı. Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu. Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.







VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Pervari ilçesi Güleçler köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Ural (15) isimli çocuk 1 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından Kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden Salih Ural jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun arama sonucunda saat 18.00'da sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Ural ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asayiş komutanlığından 37 personelle 3 komando timi, Merkez Jandarma Komutanlığından 2 JİG Timi, 2 adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Ural tedavi altına alınmıştır. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Ural tedavi altına alınmıştır" denildi.

OT VE YABANİ MEYVELER YEMİŞ

Öte yandan, Ural'ın kayıplara karıştığı gün, ailesiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı ileri sürüldü. Ural'ın, hayatta kalmak için 4 gün boyunca ot ve çeşitli yabani meyveler yediği de öğrenildi.