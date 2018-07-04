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da kayboldu

Bir kayıp çocuk haberi de ’den geldi. ile anneannesi esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı

Rüya da kayboldu
İzmir Tire'de dün sabah evden çıkan ile torunu 1,5 yaşındaki 'dan bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi. Abla Gülçin Çelik (17), kardeşinin anneannesi tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.


Fatma Yenigün


Rüya Çelik
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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