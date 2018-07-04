Rüya da kayboldu

İzmir Tire'de dün sabah evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya'dan bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi. Abla Gülçin Çelik (17), kardeşinin anneannesi tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.
Fatma Yenigün
Rüya Çelik
Fatma Yenigün
Rüya Çelik
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