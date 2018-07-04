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Planlı vahşet

Planlı vahşet
Ankara'da direk dibinde ölü bulunan Yağlıkara cinayetinde şok bilgilere ulaşıldı. Zanlı U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı belirlendi. Eylül'e yapılan ön otopside ise vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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