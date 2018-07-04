Ankara'da direk dibinde ölü bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinde şok bilgilere ulaşıldı. Zanlı U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı belirlendi. Eylül'e yapılan ön otopside ise vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.
Planlı vahşet
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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