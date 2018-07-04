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Pala karuna

Pala karuna
Tayland'da 24 yaşındaki Karuna Sanusan, eşi Siripan'ın kendisini aldattığını öğrenince bir plan yaptı. Uykudaki kocasının penisini 30 santimetrelik bir satır ile kesti. Acı içinde kıvranan adam, hastaneye yetiştirildi. Ama penisi bulunamadığı için yerine dikilemedi. Kamboçyalı kadın yaptığından dolayı pişman olmadığını söylerken, "Sürekli kızlarla flört ediyordu. Gerçekten ilişki yaşadığını öğrenince çok öfkelendim. Penisini kestim ve camdan attım" dedi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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