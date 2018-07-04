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'Mama'ya gelin!

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarına büyük tepki geldi. Yeni evli çift, farkındalık yaratmak için, davetlilerden kedi, köpek maması getirmesini istedi

Mamaya gelin!
'de (33) ve Nilhan Dereobalı (28) çifti, hayatlarını birleştirdikleri en özel günde bir sosyal sorumluluk örneği gösterdi. Son dönemde tırmanan şiddet vakalarının son bulması temennisinde bulunan çift, davetlilerden kedi ve köpek maması topladı. 2016 yılından beri sokak hayvanlarına yardım amaçlı ücretsiz konserler veren rock müzik grubu Pislick Kedi'nin de sahne aldığı düğünde, davetliler takı merasimi için değil, mamaları bırakmak için kuyruğa girdi. Pislick Kedi'nin kurucu üyesi Gökhan Özden'in de mama yardımında bulunduğu gecede 80 kilo mama toplandı. Öğretmen ile mutlu beraberliklerini güzel bir düğünle taçlandırmak istediğini söyleyen yönetmen Burak Alanyalı, hayvanlara şiddette ceza yasalarının acilen değiştirilmesi için seslerini duyuracaklarını belirterek, "Düğünden birkaç gün önce davetlileri tek tek arayıp, hayvanlar için mama istediğimizi söyledik. Böyle bir hayır işi yapıp, yeni yasalarda daha etkili maddeler olmasını talep ediyoruz. Sağ olsunlar yakınlarımız da bizi kırmadılar" dedi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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